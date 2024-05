Matrimonio - 300 invitati e fino a 50 mila euro di spesa | ecco il profilo degli sposi italiani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Spendonoa 50per organizzare le nozze dei sogni. In alcuni casi, soprattutto al Sud e nelle Isole, glipossono essere anche 300. Non è un caso che preferiscano sempre più spesso la busta con i soldi, al posto della lista per i regali e il viaggio è sempre più rimandato