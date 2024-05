Massese - una chiusura da dimenticare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) FRATRES PERIGNANO 40 FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (43’ st. Guarente), Baggiani (36’ pt. Ceccanti), Acosta, Mancini, Porcellini (9’ st. Zefi), Ficarra, Rosi (30’ st. Martinelli), Arvia (11’ st. Taraj), Sciapi. All. Cristiani.: Pierucci, Bertonelli (9’ st. Berti), Marchini, Zavatto, Bonini, Sidibe, Lazzini (9’ st. Dutilh), Fortunati (1’ st. Cornacchia), Buffa, Cherubini, Baracchini (27’ st. Maggiari). All. Del Nero. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Marcatori: 24’ pt, 8’st. e 35’ st. Sciapi, 34’ st. Taraj. PERIGNANO – Netta vittoria dei Fratres Perignano sullaal termine di una partita che per tutto il primo tempo è stata abbastanza equilibrata. Ai fini della classifica entrambe le squadre non avevano più niente da dire, fuori dai playoff e dalla zona pericolosa. Lo spettacolo non è mancato, ...