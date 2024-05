Marsala - archeologia | open day al Parco Lilibeo per ammirare le nuove attività di ricerca e scavo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Unday per illustrare i risultati emersi dalla campagna dicondotta daldinel sito urbano del Fossato punico. Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 13, sarà possibile partecipare, a ingresso libero, a una serie visite guidate all’interno del, condotte dagli archeologi di ArcheOfficina e dello stesso, per comprendere e ricostruire le fasi storico archeologiche di questo tratto del poderoso sistema difensivo della città antica. Un primo saggio, eseguito nell’area adiacente al cosiddetto “ponte di roccia”, all’interno del Fossato punico, ha restituito abbondante ceramica di età romana, tardo romana e della più antica fase punica: anfore, anforette, brocchette, coppe e lucerne, sia di produzione ...

