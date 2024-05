Mantova - c' è un bonus di 150 euro per chi si trasferisce

(Di lunedì 6 maggio 2024) È la mossa studiata dal comune lombardo per rispondere allo spopolamento degli ultimi anni. Ecco come funziona il sostegno

Un bonus da 150 euro per chi decide di andare a vivere a Mantova . A partire da oggi è possibile accedere al bando "Benvenuti in città", ideato per attirare nuovi residenti con l'incentivo mensile, che verrà erogato per un massimo di 12 mensili tà: ...

Nuovi appartamenti e contributi per gli affitti: Mantova a “caccia” di residenti under 36. L’appello del sindaco Palazzi - Nuovi appartamenti e contributi per gli affitti: mantova a “caccia” di residenti under 36. L’appello del sindaco Palazzi - Ogni anno che passa lo spopolamento si allarga. Da problema dei piccoli borghi montani è diventato un allarme che riguarda anche alcune città di media grandezza e, addirittura… Leggi ...

Mantova cerca nuovi residenti - mantova cerca nuovi residenti - Dal 6 maggio è possibile fare domanda al bando “Benvenuti in città” che prevede un contributo mensile di 150 euro come bonus affitto.

Caimani, si chiude in bellezza: Patavium battuto 49-12 - Caimani, si chiude in bellezza: Patavium battuto 49-12 - Si chiude la stagione 2023-2024 per i Caimani Rugby Viadana che senza troppe difficoltà trovano la tredicesima vittoria in campionato contro il Patavium Rugby. I giochi si chiudono ...