Manovre pericolose in piazza ad Artena - 39enne ignora l’alt e scappa a piedi | era senza assicurazione né patente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività maggiori standard di sicurezza. La mirata attività preventiva disposta dal Comando Provinciale di Roma ha consentito di arrestare tre persone, un 48enne, un 33enne ed un, gravemente indiziate di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Venerdì scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Colleferro hanno arrestato unalbanese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare ilha attirato l’attenzione dei militari poiché, indella Vittoria ad, ha effettuatodi guida ...