Manila Nazzaro - il gesto choc al matrimonio | lei su tutte le furie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Personaggi Tv.si è sposata lo scorso weekend con Stefano Oradei. Dopo la celebrazione in comune, i due insieme a tutti gli invitati si sono recati alla festa in una location mozzafiato. Ma non tutto è andato liscio a quanto pare. L’esperto di gossip Amedeo Venza è stato informato di un episodio spiacevole, che si sarebbe verificato durante la festa die che avrebbe fatto infuriare la sposa. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Giulia Stabile, fan impazziti per lei e l’ex compagno di Amici: cosa succede Leggi anche: Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo il post misterioso sui social Ildie Stefano Oradei La ex Miss Italia, incoronata nel 1999, e il ballerino sono diventati moglie e marito lo scorso sabato, ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati ! Il matrimonio è stato celebrato a Roma : ma come ha reagito Lorenzo Amoruso ? L’ex Miss Italia e l’ex ballerino di Ballando con le Stelle sono oggi ufficialmente marito e moglie, anche se per la ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati sabato 4 maggio con rito civile in Campidoglio, coronando il loro sogno d’amore. La celebrazione è avvenuta alla presenza degli invitati più intimi ma c’è tempo per i grandi festeggiamenti. Quello di ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi, la dedica per la prima notte di nozze: «Sorriso per la vita». La reazione dell’ex Lorenzo Amoruso - manila nazzaro e Stefano Oradei sposi, la dedica per la prima notte di nozze: «Sorriso per la vita». La reazione dell’ex Lorenzo Amoruso - manila nazzaro e Stefano Oradei hanno compiuto il grande passo e il 5 maggio si sono sposati con rito civile a Roma, al Campidoglio. L'emozione era tanta, ma la cerimonia era per pochi ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente sposi: i due hanno detto sì! - manila nazzaro e Stefano Oradei finalmente sposi: i due hanno detto sì! - La loro storia d'amore si è concretizzata in un matrimonio bellissimo. manila nazzaro e Stefano Oradei sono diventati marito e moglie.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati a Roma: ecco la cerimonia in Campidoglio - manila nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati a Roma: ecco la cerimonia in Campidoglio - manila nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati a Roma: ecco la cerimonia in Campidoglio in attesa della grande festa ...