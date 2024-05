(Di lunedì 6 maggio 2024) Un liquido bianco è stato lanciatoun manifesto elettorale di Giorgiae promosso nelle pagine legate ai giovani stranieri in Italia. È l'ennesimo atto di vandalismo in vista delle Europee

Saranno i sondaggi non proprio entusiasmanti, un certo nervosismo camuffato con il sorriso, oggi un Matteo Renzi scatena to punta dritto il suo mirino contro la premier Meloni . Truffatrice e ricopiona. Proprio così. “Sento frasi del tipo ‘Io sono ...

Manifesti vandalizzati e insulti: i "maranza" ancora contro Meloni - Manifesti vandalizzati e insulti: i "maranza" ancora contro meloni - Un liquido bianco è stato lanciato contro un manifesto elettorale di Giorgia meloni e promosso nelle pagine legate ai giovani stranieri in Italia. È l'ennesimo atto di vandalismo in vista delle Europe ...

Scontro con Abodi sulla Covisoc, riunione urgente tra i 20 club della Serie A - Scontro con Abodi sulla Covisoc, riunione urgente tra i 20 club della Serie A - Le società del massimo campionato e la Figc cercano una soluzione per fermare il progetto del governo per la creazione di un'agenzia esterna al calcio ...

II governo Meloni mette le mani (anche) sul calcio, proteste da Coni e Figc. Abodi: "Nessun attentato all'autonomia" - II governo meloni mette le mani (anche) sul calcio, proteste da Coni e Figc. Abodi: "Nessun attentato all'autonomia" - Abodi: «La bozza è stata fatta uscire indebitamente, in maniera non corretta e quindi si è data una lettura non definitiva a un testo non definitivo. A volte basta solo un po' di buonsenso e di tranqu ...