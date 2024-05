(Di lunedì 6 maggio 2024) ROMA – Si intitola “” ildi, in uscita venerdì 10 maggio. Da oggi il brano è disponibile in pre-save al link https://.ffm.to/. Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma,sarà protagonista di ‘Una vita intera tour 2024’, che lo porterà a esibirsi in varie arene d’Italia. I biglietti sono già disponibili sui circuiti TicketOne e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour. Durante i live,emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più ...

«Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la RAI», Ghali spoilera sul suo profilo Instagram uno stralcio di Paprika, il nuovo singolo la cui uscita è prevista venerdì 10 maggio. Nel testo Ghali sembra parlare a una ragazza ma il riferimento alle ...

ROMA – Si intitola “Maledetta estate” il nuovo singolo di Fabrizio Moro , in uscita venerdì 10 maggio. Da oggi il brano è disponibile in pre-save al link https:// Fabrizio Moro .ffm.to/maledettaestate. Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 ...

“Protomaranza” è il nuovo disco di inediti degli Articolo 31 - “Protomaranza” è il nuovo disco di inediti degli Articolo 31 - Roma, 6 mag. (askanews) – A distanza di 31 anni dal loro primo disco (“Strade di città” nel 1993), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con l’attesa reunion a Sanremo lo sco ...

CanovA fa uscire "Visionari" e lancia il contest: per 10 una session in studio col produttore - CanovA fa uscire "Visionari" e lancia il contest: per 10 una session in studio col produttore - “Visionari” feat. Rnla/Monet è il nuovo singolo di CanovA, fuori oggi ovunque. Per l’occasione, sono state aperte le adesioni al contest che darà ...

“Megl si te ne vai” è il singolo di Rue Diego - “Megl si te ne vai” è il singolo di Rue Diego - Megl si te ne vai di Rue Diego il brano del rapper napoletano delle vele di Scampia di cosa parla chi è il cantante ...