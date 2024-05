L' uscita di Giannini da Fazio | ora l' arresto di Falcinelli è colpa di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il violentodi Matteosta facendo discutere e quello che è accaduto allo studente italiano a Miami sta alimentando – e parecchio – il dibattito nei talk show. Le percosse ricevute dal giovane e le modalità in cui è stato trattenuto dalla polizia americana nella notte del 24 e 25 febbraio scorso sono diventate l'argomento all'ordine del giorno in TV e sul web. Se ne è parlato anche a Che tempo che fa, nel consueto appuntamento domenicale tra Fabioe i suoi ospiti. Si è molto discusso su come il giovane sia stato sbattuto a terra, con il volto premuto sull'asfalto e, una volta portato in una cella di transito, incaprettato e sottoposto per 13 minuti all'Hogtie restraint – una pratica a cui viene sottoposto il fermato con una cinghia che gli lega i piedi alle manette dietro la schiena. Ma durante l'ultima puntata ...