L’Urbino serve il poker in rimonta Montefano al capolinea in nove

(Di lunedì 6 maggio 2024)1 URBINO 4: David; Giovanni De Luca (39’ st Emanuele De Luca), Postacchini, Pjetri (21’ st Latini), Monaco, Calamita; Palmucci (29’ st Di Matteo), Alla, Guzzini (20’ st Sindic); Papa (35’ st Dell’Aquila), Bonacci. All. Mariani. URBINO (4-3-3): Petrucci; Nisi, Magnani (9’ st Bellucci) , Giunchetti, Tamagnini; Cusimano, Dalla Bona, Boccioletti (41’ st Morani); Montesi, Rivi (12’ st Galante), Sartori (46’ st Sergiacomo). All. Ceccarini. Arbitro: Ferroni di Fermo. Reti: 20’ Alla, 46’ pt Dalla Bona, 20’ st Tamagnini, 25’ st Boccioletti, 34’ st Galante. Note: presenti 800 spettatori circa. Espulsi 18’ st Simone Bonacci, 24’ st Postacchini, i presidente Stefano Bonacci. Ammoniti: Bonacci, Sartori, Rivi, Pjetri, Giovanni De Luca. A inizio gara è stato premiato Simone Bonacci per le 400 gare con il. Si ...