Luigi’s Mansion 2 HD | rivelate le dimensioni del gioco

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) La villa spettrale del baffetto in verde rivela le sue: ecco quanto spazio tenere libero per l’altro remake,2 HD In tandem con ledi Paper Mario: Il Portale Millenario, la Grande N ha anche reso noto quanto posto dover fare per2 HD. Il secondo capitolo della serie, disponibile in tandem con il primo (titolo di lancio di GameCube) su Nintendo 3DS, farà compagnia anche al monumentale terzo capitolo sull’ibrida delle meraviglie. Per quanto si possa dire che la console sia sul suo personale viale del tramonto, la piattaforma ha ancora tanto da dire, anche se ci chiediamo quanto si presti al(in parte) da salotto un’esperienza prevalentemente concepita per ilportatile. Ad ogni modo, non ...