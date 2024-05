Luca Jurman asfalta Holden | Grande figura di mer*a - cosa ci stai a fare lì? VIDEO

Annalisa, la stroncatura più dolorosa: "Musichette dozzinali, non è più una ragazzina" - Ma la stroncatura in queste caso è una di quelle che fanno davvero male: a firmarla è Luca Jurman , vocal coach, produttore e soprattutto ex professore di canto di Annalisa ad Amici , il programma ...

luca jurman,ex amici:annalisafa musichette dozzinali per vendere.e su amoroso... - Estratto da fanpage.it luca jurman Luca Jurman. Il vocal coach, produttore ed ex professore di canto di Amici ha detto la sua (...) su Annalisa: ' Cosa dovrei pensare della performance di una che canta Fra Martino Campanaro...