Lottizzazione abusiva nel quartiere Isola di Milano - sequestrato un cantiere dalla Finanza | 9 indagati

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un palazzo in costruzione nel cortile di un caseggiato. La Guardia didiha eseguito il sequestro dell’intera area diin via Lepontina, n.7/9,, apered edificazione. L’indagine, coordinatapm Marina Petruzzella, riguarda il progetto di demolizione di un preesistente fabbricato di 2 piani (11,95 mt) adibito a uffici e laboratori e costruzione di un nuovo edificio residenziale a torre di 7 piani (21,95 mt) per 61 appartamenti “Giardino Segreto”. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini. Il progetto, approvato dal Comune dicome ristrutturazione, quindi con SCIA, invece che ...

