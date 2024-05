Lotta alle zanzare e servizio di derattizzazione con nuove postazioni di esche a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – Sono in programma per domani, 7 maggio e il giorno successivo 8 maggio gli interventi antilarvali di contrastonelle caditoie fognarie e nei borri. Cominciati a inizio aprile, i trattamenti continueranno fino alla fine di ottobre seguendo le linee guida elaborate dall’Istituto superiore di sanità e tenendo conto del “Piano di prevenzione, sorveglianza e rispostaarbovirosi” della Regione Toscana che vieta i trattamenti adulticidi in calendario. Proseguono le azioni di contrastoe ildinel territorio comunale di SanValdarno. Sono state individuatediratticida per il monitoraggio dei ...