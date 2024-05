Lorenzoni | La scuola è un luogo di rallentamenti e approfondimenti - un luogo dove ognuno cammina seguendo il proprio ritmo

Belen Rodriguez svela il perché della rottura con Elio lorenzoni: “Colpa di mia madre” - Dopo aver ufficializzato sui social la sua nuova relazione con l'ingegnere Angelo Eduardo, Belen Rodriguez racconta per la prima volta i motivi della fine del ... Continua a leggere>>

Belen e la rottura con Elio lorenzoni a un passo dalle nozze: «Non piaceva a mia madre, hanno litigato in Argentina» - La showgirl vuota il sacco a "Catteland", dove era ospite con la sorella Cecilia: «Siamo andati a festeggiare il Capodanno in Argentina e lì sono volati i coltelli: quando ha iniziato a litigare con ... Continua a leggere>>

Belen Rodriguez parla per la prima volta della rottura con Elio: "E' finita per colpa di mia madre" - La showgirl racconta cosa è successo a Capodanno, quando sono andati in Argentina per trascorrere del tempo in famiglia ... Continua a leggere>>