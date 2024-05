L’Omelia dell’arcivescovo mons Riccardo Lamba nel suo insediamento a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 6 maggio 2024) Saluto i confratelli Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Consacrate e Consacrati e tutti i Laici di questa Diocesi, di antichissima tradizione, punto di incontro di diverse culture, di diversi popoli, espressione autentica di una Chiesa ricca di testimonianze di fede, in dialogo fra di loro e che proprio per questo con il passar dei secoli risplende ancora di più di una bellezza antica e sempre nuova. Vi saluto con gratit, perché avete voluto essere qui oggi, venendo anche da lontano, con grandi sacrifici, per pregare insieme con me in questo giorno in cui do inizio al mio ministero episcopale al servizio di quanti vivono in questo territorio della Chiesa “mitteleuropea”. Più di qualcuno immagino sia curioso di sapere: cui isal chest predi che al ven a fâ il Vescul a Udin? Chi è questo prete che viene da Roma a fare il Vescovo ad? Domanda ...