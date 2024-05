Lombosciatalgia | cos’è - caus - cure

(Di lunedì 6 maggio 2024) La, comunemente nota come dolore del tratto lombare o radicolopatia lombare, rappresenta una delle maggiorie di disabilità al mondo, come confermato dal Global Burden of Disease Study del 2015. Si stima che una percentuale che varia tra il 58% e l’84% della popolazione globale possa esperire questa forma di dolore almeno una volta nel corso della vita, mentre una percentuale considerevole – l’11% delle donne e il 16% degli uomini – può soffrirne in forma cronica. Laè caratterizzata da un dolore che si localizza nella parte bassa della schiena e può estendersi lungo il percorso del nervo sciatico, interessando talvolta un arto inferiore. Questo fenomeno è generalmente provocato dalla compressione o dall’irritazione del nervo sciatico, che si estende dalla zona lombosacrale fino al piede. Di ...

Neoplasia ai polmoni scambiata per lombalgia, una donna perde la vita - Neoplasia ai polmoni scambiata per lombalgia, una donna perde la vita - La donna di 61 anni è stata dimessa dal Pronto Soccorso lo scorso dicembre e presso l'istituto per i Tumori di Milano gli è stata diagnosticata la neoplasia ai polmoni.

