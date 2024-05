Lo spareggio L’Azzurra Colli in Promozione - Monturano ai playout

(Di lunedì 6 maggio 2024) ATLETICO AZZURRA2 (Dopo i tempi supplementari) AZZURRA(4-2-3-1): Scartozzi; Spadoni, Sosi, Filipponi, Vallorani (12’pts Acciarri); Canestrelli (13’pts Aliffi), Gabrielli; Fazzini (22’st Filiaggi), Rossi; Petrucci; Romanazzo (12’pts Del Marro). A disp.: Castelletti, Crementi, Cancrini, Albanesi, Amante. All.: Alessio Morelli.(4-3-3): Isidori; De Carolis, Paniconi, Finucci, Fabbi (45’st Curzi); Bracalente, Loviso, D’Amicis (29’st Muzi (5’pts Rotondo)); Islami, Moretti, Ezzaitouni. A disp.: Fall, Monti, Bernacchini, Smerilli, Rossetti, Tracanna. All.: Stefano Cuccù. Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera. Reti: 12’pt Filipponi, 30’ pt e 5’ sts Moretti. Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Gabrielli, Paniconi. Angoli: 5-8. Rec.: 1’pt-4’st. Il gol di Moretti al 5’ del ...

E’ uno scontro diretto in piena regola quello tra Asta e Lastrigiana in programma oggi alle 14,30 a Uopini. Le due squadre sono a pari punti in classifica, a quota 25. A presentare la sfida è stato, come di consueto, l’allenatore Stefano Bartoli. ...

Verso Jesina-Monturano: ottima notizia per i leoncelli, pessime per i fermani - Verso Jesina-Monturano: ottima notizia per i leoncelli, pessime per i fermani - ECCELLENZA - Domenica ci sarà il playout. Torna dall'Argentina Capomaggio mentre gli ospiti saranno privi di diversi giocatori Domenica al Carotti di Jesi ci sarà Jesina-Monturano, gara secca del play ...

Promozione, è 1 a 1 tra San Miniato Basso e Sestese, sarà quindi spareggio per assegnare il primo posto - Promozione, è 1 a 1 tra San Miniato Basso e Sestese, sarà quindi spareggio per assegnare il primo posto - Sugli altri campi il San Miniato ne rimonta addirittura 4 al colli Marittimi e l'Urbino Taccola vince sul Saline ...