LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ballerini e Calmejane riescono ad andare in fuga

(Di lunedì 6 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 15.02; Strade strettissime sul passaggio a Lu. Il gruppo si è dovuto mettere quasi in fila indiana. 15.00:passa per primo sul GPM di Lu. 14.56.sono riusciti a prendere 43 secondi di vantaggio sul gruppo. 14.52: Ci riprovano due atleti. Davide(Astana Qazaqstan Team) e Lilian(Intermarché – Wanty) 14.49: Hanno provato un’azione tre corridori, ma la Lidl-Trek si è messa a tirare e non sembra davvero lasciarvia nessuna. 14.45: Attenzione ci sono i primi scatti in gruppo quando mancano 116 chilometri al traguardo. 14.40: La Intermarché – Wanty è in test al gruppo. Subito dietro la Ineos e la ...

Giro d'Italia 2024, tappa Novara-Fossano - Giro d'Italia 2024, tappa Novara-Fossano - Partenza da Novara e arrivo a Fossano: questo il tragitto della tappa di oggi del Giro d'Italia. Un percorso per velocisti nel cuore del Piemonte da 166 chilometri con un dislivello di 750 metri.

LIVE Giro d’Italia 2024 in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar ad Oropa. Rivelazione Fortunato - LIVE Giro d’Italia 2024 in diretta: tappa e maglia per Pogacar ad Oropa. Rivelazione Fortunato - Entra nel vivo il Giro d'Italia 2024 con la seconda tappa che vedrà l'arrivo in salita di Oropa, la salita dove Marco Pantani realizzò una leggendaria impresa 25 anni fa.

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez beffa Pogacar. Bene Tiberi, Caruso e Pellizzari - LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: Narvaez beffa Pogacar. Bene Tiberi, Caruso e Pellizzari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CLASSIFICA GENERALE L'ORDINE D'ARRIVO LA CRONACA DELLA TAPPA 17.43 Si chiude qui una tappa che definire ...