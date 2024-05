Lite Spalletti-Maldini - cos’è successo nel tunnel del Maradona? VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 In questi giorni nelle sale cinematografiche è in programma “Sarò con te”, il film sullo scudetto del Napoli vinto nella scorsa stagione. Nel film vengono raccontati molti retroscena e aneddoti inediti, come l’ormai famosatraneldelil 2 aprile 2023, quando i rossoneri si imposero sui partenopei nel match di campionato con un sonoro e clamoroso 0-4. Un litigio che viene approfondito e spiegato ancora meglio nel corso del film. LatraIl litigio tra l’allora tecnico azzurro e l’allora direttore dell’area tecnica rossonera si consumò nell’intervallo del match, sul punteggio di 0-2 a favore del Milan. I due battibeccarono in maniera acida e, secondo ...

De Laurentiis ha fatto visita al Training Center Salutando Calzona, assente al Film per febbre, e la Squadra. Smentite le voci di Lite sul Film Scudetto. Aurelio De Laurentiis si è recato questa mattina al Training Center di Castel Volturno per una

