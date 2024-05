LISTA 17 AZZURRE CONVOCATE DA JULIO VELASCO

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, il giorno 8 Maggio a Novara alle ore 19 si giocherà l’amichevole tra Italia – Svezia, ottimo modo per coachdi provare il sestetto ideale in vista dell’inizio della Volleyball Nations League. Oggi (6 Maggio) lesi raduneranno al Centro Pavesi di Milano, in modo da poter svolgere le dovute sedute di allenamento per prepararsi all’amichevole contro la Svezia. Precedentementeaveva convocato ben 30, ma al momento ha diramato una nuovacomposta da 17 giocatrici, le stesse che saranno a disposizione per disputare i match amichevoli contro la Svezia. Di seguito vi riportiamo laufficiale delle 17 giocatricida...

Azzurre del volley sfidano la Svezia al PalaBanca, prosegue la prevendita - Azzurre del volley sfidano la Svezia al PalaBanca, prosegue la prevendita - La Nazionale Azzurra Femminile al PalabancaSport giovedì 9 maggio: con la Svezia ultimo Test Match prima della VNL. Continua la prevendita dei biglietti – ...

Al via il conto alla rovescia per Italia-Svezia al PalaBanca - Al via il conto alla rovescia per Italia-Svezia al PalaBanca - Si avvicina l'esordio stagionale della nazionale italiana femminile, al lavoro in questi giorni per preparare la Volleyball Nations League 2024. In vista dell'importante torneo internazionale, in pali ...

Futsal Champions League 2023/24 in breve: il Palma fa il bis - Futsal Champions League 2023/24 in breve: il Palma fa il bis - L'unico altro club ad aver difeso il titolo è l'Inter, che ha vinto il quarto e il quinto titolo nel 2016/17 e nel 2017/18 sotto la guida di Jesús velasco (attuale allenatore del Barça). I club ...