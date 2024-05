L’Isola dei Famosi - settimo appuntamento con i naufraghi Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) della puntata di oggi, lunedì 6 maggio Lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5,con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Nella puntata di stasera iscopriranno una grande novità per la loro vita sul: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Fra le prove più attese di questa sera c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il ...