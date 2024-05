L’incidente in moto a Saint Pierre costato la vita a un 17enne - l’amico alla guida era senza patente

(Di lunedì 6 maggio 2024)dellafinita in un dirupo a, vicino ad Aosta, c'era un 16enne. Il giovane è ricoverato in ospedale mentre l'amicoche viaggiava con lui è morto sul colpo.

Un diciasettenne è morto in un Incidente in moto avvenuto a Saint-Pierre , a pochi chilometri da Aosta . Un altro giovane è stato portato in ambulanza all'ospedale Parini, nel capoluogo regionale. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, sulla ...

Morto in moto a Saint-Pierre, senza patente l'amico alla guida - Morto in moto a saint-Pierre, senza patente l'amico alla guida - Era condotta da un sedicenne senza patente la moto su cui viaggiava da passeggero Michael Barailler, studente della stessa età morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a saint-Pierre. (ANSA) ...

Saint-Étienne : deux hommes armés arrêtés à moto, une fusillade évitée de peu - saint-Étienne : deux hommes armés arrêtés à moto, une fusillade évitée de peu - Deux individus de 19 et 22 ont été interpellés le 2 mai dans le centre de saint-Étienne, alors qu'ils faisaient le plein d'essence de leur moto en possession d'une kalachnikov chargée, avec le projet ...