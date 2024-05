L’importanza di scegliere la giusta assicurazione per i giovani medici

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Come abbiamo raccontato nei nostri precedenti approfondimenti, il numero diitaliani che vogliono abbandonare la professione a causa di molteplici e variegate difficoltà del settore è in continua e costante crescita. Abbiamo analizzato questo fenomeno sotto diversi punti di vista, attraverso i racconti di chi – come il dottor Pietro Arina – ha deciso di non farsi sfuggire l’occasione e volare alla volta di Londra, o di chi ci ha descritto i problemi di formazione a partire dalle Scuole di Specializzazione. In entrambi i casi, c’è stato un richiamo ai contenziosi e a quella assenza praticamente totale di tutela legale nelle miriadi di denunce e cause per danni.spaventati, come li ha definiti il dottor Bruno Zuccarelli, coordinatore dell’OsservatorioProfessionisti di FNOMCeO. E la ...