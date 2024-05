Liliana Resinovich - scontro totale tra il marito e l’amico in tv | A che ti serve un alibi?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il mistero che circonda la scomparsa e la morte dicontinua a tenere in scacco l’opinione pubblica, mentre i dettagli del caso vengono scandagliati e analizzati. L’ultimo sviluppo della vicenda ha portato alla luce un confronto diretto tra due uomini che hanno avuto un ruolo significativo nella vita di Lilly: il vedovo, Sebastiano Visintin, especiale, Claudio Sterpin.Leggi anche:, il legale non ha dubbi: “Si tratta di morte violenta” Il confronto è avvenuto durante la trasmissione televisiva “Quarto Grado“, dove è stata trasmessa una registrazione di una telefonata intercorsa tra una cugina di Lilly e Sebastiano Visintin. In questa chiamata, il vedovo ha fornito la sua versione dei fatti riguardo alla scomparsa di sua moglie, spiegando i dettagli delle sue azioni prima e dopo ...

Il confronto in tv tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin, rispettivamente amico speciale e marito di Liliana Resinovich : "Il loro rapporto non era idilliaco". Il giallo del cellulare sottratto: "Posso garantire di non averlo mai ...

Programmi tv. Liliana Resinovich , durante la puntata di “Quarto Grado” andata in onda ieri sera, venerdì 3 maggio 2024, su Rete Quattro, Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin hanno avuto un duro scontro in diretta. Scopriamo insieme tutti i ...

Quarto Grado, Sterpin: "Cambiato tutto quando Lilly mi ha ricordato prima volta che abbiamo fatto l'amore" - Quarto Grado, Sterpin: "Cambiato tutto quando Lilly mi ha ricordato prima volta che abbiamo fatto l'amore" - “Lilly non aveva per niente il marito Seba, non poteva amarlo per come parlava con me. Sono sicurissimo che Lilly era innamorata di me, me lo ha confessato un sacco di volte ed io ho cambiato espressi ...

Liliana Resinovich, il confronto in tv tra il vedovo e l’amico speciale (1 / 2) - liliana resinovich, il confronto in tv tra il vedovo e l’amico speciale (1 / 2) - Per moltissimi aspetti, nonostante il ritrovamento del corpo senza vita, quello di liliana resinovich continua ad essere un intricato giallo, che di ora in ora, di giorno in giorno, si arricchisce di ...

Shock sul caso di Liliana Resinovich: la sconvolgente verità sul secondo telefono - Shock sul caso di liliana resinovich: la sconvolgente verità sul secondo telefono - Nuovi dettagli emergono sul caso dell'omicidio di liliana resinovich: il mistero del secondo telefono della donna.