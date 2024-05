Letizia di Spagna una di noi | si rompe il dito del piede… e debutta in sneakers

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non c’è pace perdi. O, meglio, per i suoi piedi. Sofferenti e doloranti a tal punto da costringere la regina ad appendere i tacchi al chiodo in favore di un paio di. Non è la prima volta che accade. Anzi, a dir la verità ultimamente sono state diverse le occasioni in cui la moglie di re Felipe ha dovuto “scendere” a terra. Colpa del neuroma di Morton, di cui soffre da tempo. Ma non solo.di: il mio regno… per un nuovo paio di piedi L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto oggi, 6 maggio, quando la reginaha assistito al concerto di EmociónArte (un evento che promuove l’educazione al benessere emotivo tra i giovani, ndr) ...

