Leolandia recluta operatori per l’estate

(Di lunedì 6 maggio 2024), il primo parco a tema della Lombardia, specializzato nell’accoglienza delle famiglie con bambini, ha avviato un importante programma di assunzione di personale in vista della stagione estiva. La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici e: tra le posizioni più richieste, assistenza alle attrazioni, addetti alla ristorazione e alla caffetteria, accoglienza dei visitatori e personale per i punti vendita. I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link "lavora con noi" del sito del parco: per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore. La maggior parte delle posizioni, tuttavia, è aperta anche a chi non ha esperienza, quindi ai giovani alla loro prima occupazione ...