Le strutture del potere Cassese tra Hegel e lo spoils system

(Di lunedì 6 maggio 2024) Deep State. L’anglismo che sta per Stato profondo dà spesso una sensazione di oscurità. Ma più che oscurità cromaticamente siamo sulle tonalità del chiaroscuro. Per decifrare il Deep State e come il– nei suoi intrecci – sia cambiato negli ultimi trent’anni, Sabinorimane la guida più salda e sicura, a iniziare dalla sua esperienza. Alessandra Sardoni che l’ha intervistato per il libro Ledelscrive "testimone e protagonista di passaggi fondamentali della Repubblica, molto ascoltato da presidenti del Consiglio e almeno quattro capi dello Stato, maestro di almeno due, se non tre, generazioni di giuristi". Un interlocutore cui se viene chiesto che cos’è il, può rispondere con affermazioni tutt’altro che generiche ed evasive. E infatti questo viaggio nelle ...