Le Relazioni Difettose – C’è un modo per evitare altre delusioni?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Cara Ester, in breve, la mia relazione tossica. Era febbraio 2023 quando ho scoperto che il mio compagno ultrasessantenne (l’età è importante) con il quale credevo di vivere un legame unico da trent’anni, si intrattiene quotidianamente a telefono (anche sette chiamate al giorno) in conversazioni amorose e intime con una sua ex che abita a 300 km (distanza che, a suo dire, li tutelava da incontri carnali!). “Ci sono scivolato gradualmente, il telefono lo consente, tu fai muro, sei gelida, in quella comunicazione solo gentilezze” etc. “Solo gentilezze” … e grazie, mica è la vita reale? ...

