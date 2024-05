Le regole si applicano anche ai monopattini | la stretta di Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Il nuovo Codice della Strada prevede educazione stradale a scuola, più controlli, novità tra cui il ritiro della patente per l'uso del cellulare al volante, una delle principali cause di incidenti, pene per l'abbandono di animali sulle strade", premette. "E poi lesi applicheranno non solo alle 4 ruote, maalle 2 ruote. A Roma e a Milano ci sonoche sfrecciano a 40 all'ora, spesso contro mano, in tangenziale o sul Grande Raccordo Anulare. Siccome ledevono valere per tutti, abbiamo previsto casco, assicurazioni e targaper i". Così il vicepremier e leader della Lega, intervenendo alla conferenza stampa del Salone dell'Auto di Torino.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev