Le pene sono diventate definitive Portato in cella l’ex sindaco Berera

(Di lunedì 6 maggio 2024) FOPPOLO (Bergamo) I carabinieri della Compagnia di Zogno lo hanno scortato al carcere di via Gleno dovedi Foppolo, Giuseppe, 56 anni da compiere tra un paio di giorni, deve scontare lerimediate nei vari processi scaturiti dall’inchiesta delpm Gianluigi Dettori. Sulla carta il totale dovrebbe superare i dieci anni. Tanti, anche pensando alla riduzione che i benefici di legge potranno offrirgli. Se l’episodio delle seggiovie bruciate nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2016 è ancora senza colpevoli, il fascicolo aperto per far luce sull’incendio ha dato il là ad altre indagini mettendo nel mirino l’alloradel Comune della Val Brembana, assistito dall’avvocato Enrico Pelillo. Assolto ...

