Le pagelle Difesa attenta Casasola - pesa il cartellino giallo Bene Amatucci

(Di lunedì 6 maggio 2024) VITALI 6.5: compie una bella parata a inizio gara e poi gestisce le situazioni con tranquillità7: viene arretrato sulla linea dellama il suo apporto è prezioso anche in fase di spinta. L’ammonizione dopo 5 minuti lo costringerà a saltare la gara con la Feralpisalò DALLE MURA 7: sempre molto attento e determinato si conferma positivamente come centrale diLUCCHESI 7: è tornato ad esprimersi al meglio, difendendo ma anche proponendosi in fase di ripartenza FAVASULI 7: va ad occupare la posizione disulla fascia destra e non si ferma mai, presidiandola con continuità LUPERINI 6.5: un’altra prestazione generosa, sempre alla ricerca degli spazi su cui affondare per procurarsi buone opportunità7: è giovane ma gestisce la cabina di regia a centrocampo ...

