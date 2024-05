Le lacrime del Real Forte Perde il derby e retrocede

(Di lunedì 6 maggio 2024)querceta 1 seravezza pozzi 2QUERCETA (3-5-2): Gatti; M. Maccabruni, Masi, Tognarelli; Pecchia (8’ st Gemmi), Bucchioni, Michelucci, Giuliani (8’st Flores Heatley), Giubbolini; Pegollo (31’ st Gabrielli), Podestà. All. Francesco Buglio. SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Lopez Petruzzi, Mannucci, Coly; Salerno (25’st Brugognone), Putzolu, Granaiola (25’ st Mugelli), Camarlinghi (46’ st Conti), De Ferdinando (15’ st Ivani); Benedetti, Delorie (1’ st Sforzi). All. Christian Amoroso. Arbitro: Acquafredda di Molfetta. Reti: 22’ st Pegollo, 27’ Mugelli, 37’ Benedetti. Note: ammoniti Camarlinghi, Pegollo, Bucchioni, Coly, Mannucci. Angoli 5-4. Recupero 1’+5’.DEI MARMI – Come nel peggiore degli incubi, ilQuerceta dice ...

Sebastiani a caccia del bis contro Rimini in gara 2, c'è l'incognita dell'infortunio di Sarto. Rossi: «Recuperare in fretta» - Sebastiani a caccia del bis contro Rimini in gara 2, c'è l'incognita dell'infortunio di Sarto. Rossi: «Recuperare in fretta» - RIETI - In campo oggi la real Sebastiani Rieti per gara 2 dei quarti di finale Playoff di Serie A2. Dopo la vittoria di misura in gara 1 (74-73) la squadra di coach Alessandro Rossi ha ...

3-0 al Granada, Siviglia a valanga nel derby andaluso - 3-0 al Granada, Siviglia a valanga nel derby andaluso - Il Siviglia nel posticipo serale di Liga supera con un sonoro 3-0 il Granada nel derby andaluso e blinda la salvezza ...

Anche il Tau Calcio fa festa sul campo della promossa Pianese: 1-1 e vola ai playoff - Anche il Tau Calcio fa festa sul campo della promossa Pianese: 1-1 e vola ai playoff - Il real forte Querceta perde il derby con il Seravezza e retrocede in Eccellenza per la 'forbice'. Il Ghiviborgo chiude con un ko ...