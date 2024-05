Le interviste Roberto Breda | | Andremo a giocarci un’opportunità Ce lo meritiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) TERNI – "Non c’era margine di errore – sottolinea subito– ma il gruppo è uno spettacolo e penso ai ragazzi infortunati che sono stati con noi in ritiro. E’ stata una vittoria conquistata con volontà e grande applicazione contro il Catanzaro rivelazione del campionato. Devo fare i complimenti a Vivarini. Siamo alla continua ricerca di soluzioni e alternative. I ragazzi hanno giocato con massima attenzione". Il tecnico confida nel grande sostegno dei tifosi per la gara di Piacenza contro la Feralpisalò: "che sembrava una chimera. Ce lonoi e se lo merita la piazza. E’ una vittoria di un gruppo che è sempre stato convinto di quello che facciamo e in cui ognuno porta in dote quello che possiede, anche chi gioca meno". L’immediata ...