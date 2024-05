Le galline arrossiscono | nuova scoperta

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un nuovo studio dimostra che le, proprio come gli umani, cambiano colore del viso in base alle emozioni Qualcuno è mai riuscito ad osservare una gallina in preda all’agitazione? Le sue piume si arruffano, emette versi di protesta e, cosa più sorprendente, il suo viso si arrossa. Proprio così, questi pennuti, come noi umani, mostrano un’evidente risposta emotiva attraverso il cambiamento di colore della pelle. Questa, pubblicata sulla rivista scientifica “Applied Animal Behavior Science“, è frutto di un’attenta ricerca condotta dall’Università di Tours in Francia. Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di sei di loro esposte a diverse situazioni, sia positive che negative. Attraverso migliaia di fotografie e un sofisticato algoritmo di analisi del colore, hanno confermato chein risposta a ...