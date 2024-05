La clamorosa vittoria per 5-0 del Waalwijk sul campo dell’Heracles, da noi prevista anche se non in questi termini, ha messo l’ Excelsior Rotterdam in una posizione di classifica poco simpatica e proverà dunque a rispondere battendo un NEC che dopo ...

FORMAZIONI UFFICIALI Udinese Napoli , le SCELTE dei due tecnici per il match di SERIE A in programma stasera Sono state comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI di Udinese Napoli per quanto concerne 35esima giornata di Serie A in programma alle ore 20:45. ...

Il primo punto di Cannavaro sulla panchina dell’Udinese è arrivato su un campo ostico come quello del Bologna e i friulani erano andati in vantaggio con Payero alla fine del primo tempo prima di farsi raggiungere dagli emiliani che nella ripresa ...

Udinese-Napoli, prepartita: le formazioni ufficiali - Udinese-Napoli, prepartita: le formazioni ufficiali - Sono ufficiali le scelte degli allenatori. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona UDINESE (3-4-2-1): Oko ...

