Le età in cui ti senti più solo e come riconnetterti

(Di lunedì 6 maggio 2024) La solitudine: un problema che affligge tutte le età Quando il chirurgo generale Vivek Murthy ha osservato un aumento dei livelli di solitudine in giovani e anziani durante un tour universitario nazionale, si è reso conto dell’importanza di ricostruire connessioni umane interpersonali. Le sfide della connettività nell’era digitale Nell’era digitale, la diminuzione delle partecipazioni a organizzazioni comunitarie e gruppi religiosi ha portato ad un aumento dei livelli di solitudine, che una volta erano tipicamente associati agli anziani. I giovani di oggi segnalano livelli di solitudine simili a quelli di persone anziane. La solitudine in tutte le fasi della vita Studi L'articolo proviene da News Nosh.

Giro d’Italia, la caccia a Pogacar parte da Torino dopo l’omaggio a Superga - Giro d’Italia, la caccia a Pogacar parte da Torino dopo l’omaggio a Superga - Il via in salita per la corsa rosa con l’ascesa al colle nel 75° anniversario della tragedia che portò via per sempre il Grande Toro. Un’occasione per il ...

“Solo con tutti” di Charles Bukowski: la poesia sulla solitudine umana - “Solo con tutti” di Charles Bukowski: la poesia sulla solitudine umana - Charles Bukowski è una delle voci più potenti della contemporaneità. In questa poesia "Solo con tutti" descrive la voglia di vicinanza ed empatia.

Isola, Pietro Fanelli: «Mi stavo ammalando, ero in una bara».Vladimir Luxuria sbotta: «Non te l'ha ordinato il medico» - Isola, Pietro Fanelli: «Mi stavo ammalando, ero in una bara».Vladimir Luxuria sbotta: «Non te l'ha ordinato il medico» - Vladimir Luxuria finalmente mostra le unghie! Lo aveva promesso in apertura di puntata: «Basta proteggere i naufraghi è ora di chiarire tutto». Detto Fatto. La conduttrice ...