Lazio | se Sarri aveva perso lo spogliatoio - Tudor rischia di scavalcarlo in fretta Corsport

(Di lunedì 6 maggio 2024): selodiin. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Cambiare tutto, forse troppo, per non cambiare niente. Il casoè esploso con evidenza a Monza.mandato a quel paese da Zaccagni, il palese nervosismo di Luis Alberto. I riccioli sconvolti di Guendouzi, richiamato dagli ultras perché era rientrato subito nello. Lui come Vecino. Un confronto durato oltre dieci minuti davanti alle inferriate e concluso con il chiarimento, testimoniato dalle immagini di Dazn. La Procura Federale potrebbe aprire un fascicolo: il codice di giustizia sportiva ...

Quattro punti da recuperare in quattro partite. E’ questa la missione molto complicata della Lazio , che da quando non ha più Sarri alla guida è la miglior squadra del campionato: con Martusciello e poi con Tudor sono arrivate cinque vittorie nelle ...

Non una minestra riscaldata ma un vino pregiato | Lotito, grande ritorno in attacco: sostituirà Felipe Anderson - Non una minestra riscaldata ma un vino pregiato | Lotito, grande ritorno in attacco: sostituirà Felipe Anderson - Ora, però, la lazio ha voltato pagina e Claudio Lotito, dopo aver incassato le dimissioni di Maurizio sarri, non ha perso altro tempo ed ha subito affidato il progetto biancoceleste nelle mani di Igor ...

TUTTOSPORT - Il Napoli spera ancora nell'Europa League, Calzona andrà via in estate - TUTTOSPORT - Il Napoli spera ancora nell'Europa League, Calzona andrà via in estate - Tuttosport ha fatto il punto in casa Napoli: "Anche Calzona, ormai un separato in casa nello spogliatoio del Napoli, spera si chiuda in fretta dopo aver cullato l’illusione di essere confermato da De ...

Milan, Sergio Conceiçao prova a vestirsi di rossonero - Milan, Sergio Conceiçao prova a vestirsi di rossonero - Calciomercato Milan: dopo l’ennesima amarezza in questo delicato finale di stagione (pareggio interno con il Genoa ), la società rossonera, pungolata anche dalla Curva Sud, sta accelerando i tempi per ...