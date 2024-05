Lavoro - oltre il primo maggio c’è di più | in un sondaggio l’opinione dei lavoratori su partecipazion - sicurez -a, salari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) In occasione dello scorso 1°, è stata presentata a Roma una Ricerca su popolazione e, a cura dell’Istituto Piepoli per l’Ugl, sul tema dellae deialla gestione delle imprese, sullaza nei luoghi di, e sull’adeguatezza della retribuzione. Si tratta di argomenti che, per la loro centralità, vengono dati per scontati ed “acquisiti” presso la più vasta opinione pubblica. In realtà, visti i risultati dell’Indagine Piepoli-Ugl, molto pare che ci sia ancora da fare per allargare la consapevolezza rispetto a queste tematiche, facendone oggetto di un più ampio coinvolgimento presso i soggetti direttamente interessati e non solo., la “Ricerca su popolazione e” a cura dell’Istituto ...