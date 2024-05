Lavori stadio Fiorentina - il SINDACO Nardella | Mi aspetto di trovare l’ACCORDO con Rocco Commisso

Macerata , 17 aprile 2024 – Quindici anni di militanza e 389 presenze in maglia viola ( secondo solo ad Antognoni), il primo scudetto della Fiorentina “festeggiato” da giovanissimo tifoso, un altro conquistato come protagonista (difensore di grande ...

Nardella torna sullo stadio: "Costi Spero che la Fiorentina..." - Nardella torna sullo stadio: "Costi Spero che la fiorentina..." - Dario Nardella è tornato a parlare di stadio. Ai microfoni di Lady Radio il primo cittadino di Firenze e candidato per il Partito Democratico alle prossime elezioni europee ha ribadito ancora una ...

FIORE-MONZA, Biglietti: promozione ad hoc per le mamme - FIORE-MONZA, Biglietti: promozione ad hoc per le mamme - Lunedì 13 maggio alle 20.45 la fiorentina ospiterà il Monza per la 36esima giornata di campionato. Da oggi pomeriggio alle 15 scatta dunque la vendita dei biglietti per il Franchi.

Recupero Atalanta-Fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Recupero Atalanta-fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Quando verrà recuperata Atalanta-fiorentina Sul match, fondamentale per la corsa alla Champions, non ci sono ancora risposte decisive.