Laureato e specializzato in Italia - ecco perché faccio il medico a Londra

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’abbandono. A volte della professione, a volte del settore pubblico per passare a quello privato. A volte, invece, l’abbandono della propria casa e della propria famiglia per vedere riconosciuta la propria formazione e raggiungere una qualità della vita migliore rispetto a quella offerta dal nostro Paese. Sono tante le storie dei medici che lasciano l’per andare a cercare (e trovare, in molti casi) fortuna all’estero. La chiamano “fuga dei camici bianchi”. I motivi di questi allontanamenti sono molti. C’è chi lo fasente di non avere un’adeguata tutela legale per possibili contenziosi. Chi lo fasente che la professione medica non sia adeguatamente retribuita. Tra le tante storie di medici che hanno studiato e si sono specializzati in, ma ora vivono e lavorano all’estero, abbiamo raccolto ...