Latina Resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale - denunciato un 39enne

(Di lunedì 6 maggio 2024)– Nella tarda serata del 4 maggio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hannoin stato di libertà un cittadino tunisino classe 85 per. L’uomo, alle ore 22:00 circa in Piazza della Libertà, in evidente stato di agitazione psicofisica, verosimilmente causato dall’abuso di sostanze alcooliche, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina, straniero completamente ubriaco infastidisce le persone in Piazza della Libertà - latina, straniero completamente ubriaco infastidisce le persone in Piazza della Libertà - Nella tarda serata del 4 maggio, a latina, i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, un tunisino di 39 ...

Follia in centro a Latina: straniero minaccia di accoltellare gli operai di un cantiere - Follia in centro a latina: straniero minaccia di accoltellare gli operai di un cantiere - Ieri mattina la Polizia di latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 28 anni per minacce ...

Attivisti cubani condannati per le proteste sociali del 2022 - Attivisti cubani condannati per le proteste sociali del 2022 - La giustizia di Cuba ha emesso condanne tra gli 8 e i 15 anni di reclusione per 13 attivisti incarcerati durante le proteste anti-governative dell'agosto 2022, accusati a vario titolo di radunata sedi ...