L’ascesa degli influencer dipende dalla loro capacità di occultare il disordine

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha iniettato miliardi di dollari di marketing e pubblicità nell’economia dei social media e ha innescato una catena di eventi, di vasta portata e articolati, che ha cambiato radicalmente la produzione e la fruizione della cultura. Gli effetti di questa ascesa hanno influenzato il modo in cui i beni, i servizi, le informazioni e le esperienze sono immaginati, prodotti, commercializzati e consumati. Quando parlo con le persone della mia ricerca, spesso mi viene chiesto: «Perché questo blogger può partecipare al mio notiziario preferito ed esporre la propria opinione? Perché da Target questa linea di articoli per la casa ha il nome e il volto di questo? Perché il mio feed di Instagram sembra un assalto continuo di annunci pubblicitari da parte di persone che pensavo mi piacessero?». ...

...hanno costituito un'opportunità unica per gli influencer per ... aumentando l'engagement dei consumatori e la consapevolezza del ... che vede in ascesa la domanda di soluzioni sostenibili per la cura dei ... Continua a leggere>>

Poi, quando l'Antitrust ha multato l'influencer e l'azienda ...attraverso la quale ha stabilito di raccontare e commentare l'ascesa e ... Continua a leggere>>