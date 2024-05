L’arte di gestire un portafoglio titoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) QUELLO DI JOHN BOLLINGER a Rimini è un gradito ritorno, la prima volta da relatore fu quasi vent’anni fa, nel lontano 2006. "È un uomo di grandissima cultura ed intelligenza, e che mi ha subito sorpreso con la sua amabile affabilità, approccio aperto e semplice – ricorda Mauro Pratelli, ad di TraderLink – Le sue Bande erano da molto tempo famose ed universalmente usate: anche il nostro software Visual Trader, dal 1996, ne faceva utilizzo. Ricordo che incontrarne in prima persona l’ideatore mi creava una leggera ansia, che per fortuna svanì subito, davanti alla leggerezza e il rispetto con cui John tratta la vita in generale e i suoi interlocutori in particolare. Il grande pubblico pensa che il lavoro di John sia quello di guadagnare sull’utilizzo delle sue Bande, oppure sulle royalties dei tanti libri che ha scritto e pubblicato in tutto il mondo. Altri invece sanno che John viene ...