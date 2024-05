L' antisemitismo dilaga in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un nuovo rapporto pubblicato dall’American Jewish Committee (AJC) mostra che gli ebrei francesi vivono nella paura dell’, e la maggioranza ha sperimentato direttamente l’. Secondo il rapporto di 900 pagine, l’86% degli ebrei francesi ritiene di vivere sotto la minaccia di attacchi antisemiti e il 56% ritiene che il livello di minaccia sia significativo. Il 44% ha riferito che, in seguito al massacro di Hamas del 7 ottobre, si astengono dall'indossare oggetti che li identificherebbero come ebrei in pubblico, come la kippa e la stella di David. I l rapporto mostra che gli incidenti in Francia sono quasi quadruplicati, da 436 nel 2022 a 1.676 l’anno scorso. Circa il 20% degli ebrei francesi ha rimosso le mezuzah dagli stipiti delle porte per non attirare l'attenzione degli antisemiti. Il 25% ha subito un attacco antisemita dal 7 ...