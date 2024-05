L’amministratore delegato Andrea Romei lascia il Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 06 maggio 2024 – "E' arrivato il momento per me, di fare un passo indietro. Servono forze nuove e più giovani che possano prendere in mano la società e che possano migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi. Non verrà meno il mio sostegno come sponsor, come fanno tanti amici imprenditori diche, ne sono certo, continueranno a farlo". Questo l'annuncio di, uno dei più importanti dirigenti dell'Aquila, che ha comunicato le sue dimissioni da amministratoree da consigliere di amministrazione della società. La decisione, come lui stesso ha confermato, è stata annunciata stamani, ma era stata presa da mesi e non ci sarà alcun ripensamento. Continuera a dedicarsi solo ai lavori all’Antistadio. "I motivi di questa mia decisione sono tantissimi - ha spiegato - in primis il mio ...