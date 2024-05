La vocina del padrone | la Rai si scopre figlia di un Dio minore

(Di lunedì 6 maggio 2024) Troverete i cosiddetti giornaloni, quelli con un certo imprinting, pieni, in questo tempo di guerra vera, di titoli tipo Attacco alla Rai. Non è una saga con John ma dello stupore che il sindacato di lotta e consorteria, l’Usigrai della televisione di Stato, ha provato alla reazione dell’altra fazione in campo, i vertici Rai. Il nuovo corso ha fatto nascere in pochi mesi un sindacato concorrente, l’Unirai, che a detta del neosegretario Palese dichiara – non ce ne eravamo accorti – che c’è un nuovo clima nel Paese e che la Rai è stata governata, fino ad oggi, da una precisa parte politica. Non è la prima volta che la sinistra non governa il Paese, ma prima c’era Berlusconi, che essendo il maggiore ed unico concorrente, trattava la Rai con maggiore prudenza. La Meloni non ha un tycoon sodale, Marina Berlusconi non è certamente nelle sue mani e gli resta la Rai, da sempre, da quando è ...

