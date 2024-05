LA STORIA Bettini sconfigge anche la malattia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ci sono salite da affrontarequando scendi dalla bici. Come può confermare Paolo, 50 anni appena fatti: un paio di mesi fa il campione olimpico di Atene ha dovuto affrontare un intervento alla mandibola per rimuovere un tumore benigno. "A inizio febbraio scopro una piccola cisti tra orecchie e mandibola – racconta il Grillo toscano, che ha vintonumerose classiche e tappe nei grandi giri –. Vado da un otorino, il dottor Marco Bichi, che mi dice: Paolo, qualcosa non quadra. Dopo gli esami rivolgo al dottor Carlo Giammattei, che mi segue dal 1997: mi spedisce da uno specialista e arrivo dal dottor Riccardo Piane, otorino chirurgo, un luminare. Risonanza magnetica e il verdetto è chiaro: tumore benigno delle ghiandole parotidi".viene operato il 20 marzo: quasi tre ore d’intervento, 38 punti di ...

