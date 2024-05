La Russia non deve vincere La dottrina Macron per la sicurezza dell’Europa L’intervista dell’Economist

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblichiamo ampi stralci delal presidente della Repubblica francese Emmanuel, apparsa sull’ultimo numero del settimanale britannico. The Economist: Nel suo discorso alla Sorbona, lei ha detto che l’Europa potrebbe morire. Che cosa significa? Qual è la posta in gioco? Presidente: Mi riferivo alle parole di Paul Valéry dopo la Prima guerra mondiale sul fatto che oggi sappiamo che una civiltà può morire. In primo luogo, perché abbiamo un rischio militare e geopolitico, un rischio di. La nostra Europa non è la regione più sicura del mondo, anche se all’interno del continente esiste un modello di forze armate ormai solido, completo ed efficace, come ad esempio l’esercito francese. Tuttavia, se guardiamo all’Europa nel suo complesso, vediamo che ...