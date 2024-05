La recensione alla cameriera è pessima? La sua risposta è da applausi ed è virale su TikTok

(Di lunedì 6 maggio 2024) Daniella Claeys è unadi un locale londinese che, dopo unaricevuta da un cliente, ha deciso di riderci su. Trasformando il voto bassissimo in una maglietta. E girando un video subitosu. La ragazza, interpellata dal Wales Online, ha raccontato l’iter del “progetto”. Anzitutto, ha interpellato gli amici chiedendo loro se li avesse mai effettivamente messi in imbarazzo. Dopo le rassicurazioni (sennò che amici sarebbero?) la ragazza si è presentata a lavoro con una maglietta dstampa originale: uno bello screenshot dellaa una stella. Da lì al video il passo è stato breve e, come ogni buon creator ironico sa, il filmato ha totalizzato in poco tempo quasi 3 milioni di visualizzazioni. Cos’era scritto nella ...

